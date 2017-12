Terlecki: Dziś z pewnością poznamy nazwisko nowego premiera

Pytany przez TVN24, czy dziś poznamy nazwisko nowego premiera, Terlecki odpowiedział: „z pewnością”. Kto nim zostanie - „to okaże się dopiero koło południa” – dodał. Dziś ok. 18:00 ma zebrać się Komitet Polityczny PiS, a jednym z głównych tematów będzie rekonstrukcja rządu. Z kolei prawdopodobnie ok. 21:00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. Po wygłoszeniu przemówienia w trakcje debaty nad wotum nieufności wobec swojego gabinetu, premier Beata Szydło wraz z Jarosławem Kaczyńskim udała się do Pałacu Prezydenckiego. Bieżace informacje śledzić można w relacji NA ŻYWO na portalu Wprost.pl.

Ryszard Terlecki poinformował w Sejmie, że po wieczornym spotkaniu Komitetu Politycznego i posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PiS decyzje ws. rekonstrukcji rządu zakomunikuje osoba z władz partii.

Przedwczoraj rzeczniczka PiS Beata Mazurek potwierdziła, że pojawiła się propozycja, aby wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki został premierem. Podkreśliła jednak, że ostateczną decyzję w kwestii ewentualnej zmiany na stanowisku może podjąć jedynie Komitet Polityczny PiS, a ten jeszcze się nie odbył.

Kto premierem?

W czwartek rzecznik PiS Beata Mazurek pytana o to, czy dziś poznamy nazwisko nowego premiera, odparła, że po spotkaniu Komitetu Politycznego bądź Klubu PiS zostanie wydany komunikat. – Jeśli będzie zmiana, to będzie wynikała ona z tego, że są przed nami nowe zadania, do realizacji których będziemy dobierać kadrę. Są potrzebni ci, którzy będą na pierwszej linii frontu, tak, jak pani premier, ale siła ciężkości nowego rządu ma zostać postawiona na kwestiach gospodarki i rozwoju – podkreśliła rzecznik PiS. – Z pewnością poznamy dzisiaj nazwisko nowego premiera; czy zostanie nim prezes PiS Jarosław Kaczyński – okaże się dopiero koło południa – mówił wcześniej wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Do poniedziałku dyskusja na temat rekonstrukcji koncentrowała się głównie wokół dywagacji, czy Jarosław Kaczyński zastąpi Beatę Szydło na stanowisku premiera. W poniedziałek pojawiła się jednak informacja, że prezes PiS bierze pod uwagę możliwość powierzenia tej misji dotychczasowemu wicepremierowi, ministrowi rozwoju i finansów Mateuszowi Morawieckiemu.