Były prezydent Gruzji ponownie zatrzymany. Ogłosił głodówkę

Jak podaje BBC, Saakaszwili jest oskarżany o prowadzenie na Ukrainie antyrządowych manifestacji, które mają być finansowane przez byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Prokurator generalny Jurij Łucenko 5 grudnia informował, że zatrzymanie Saakaszwilego, było częścią operacji „zakłócenia planu zemsty sił prokremlowskich na Ukrainie”. Śledczy twierdzą, że dysponują nagraniami, które mają dowodzić, że Saakaszwili otrzymał setki tysięcy dolarów od grupy przestępczej. Były prezydent Gruzji twierdzi, że materiały są fałszywe. Lider ukraińskiej opozycyjnej partii Ruch Nowych Sił ogłosił głodówkę i wezwał, by wspólnota międzynarodowa uważnie obserwowała, co dzieje się na Ukrainie oraz jakim represjom jest on poddawany.

Przed budynkiem w centrum Kijowa, w którym znajduje się Saakaszwili, zgromadzili się jego zwolennicy, którzy wykrzykiwali: "Hańba!" i "Kijowie, powstań!". W pobliżu znajdują się liczne oddziały policji w pełnym rynsztunku bojowym. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, który przebywa z wizytą na Litwie, oświadczył, że zatrzymanie Saakaszwilego nie jest związane z jego działalnością polityczną.

Zatrzymany i odbity przez swoich zwolenników

We wtorek 5 grudnia nad ranem, do mieszkania byłego prezydenta Gruzji wdarli się umundurowani i uzbrojeni funkcjonariusze. Rzecznik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że formacja działa na zlecenie prokuratury. Równocześnie prowadzone były przeszukiwania w siedzibie „Ruchu Nowych Sił” i u członków ugrupowania Saakaszwilego.

Po godz. 9 zaczęły się pojawiać relacje z zatrzymania polityka. Na nagraniach widać było, że tłum usiłował zapobiec transportowi Saakaszwilego przez SBU. Doniesienia o aresztowaniu potwierdził adwokat byłego gubernatora obwodu odeskiego, a także przedstawicielka SBU w rozmowie z agencją Interfax. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że Saakaszwili został zatrzymany za współpracę z grupami „przestępczymi”.

Po południu polityk został odbity przez swoich zwolenników w momencie przewożenia go policyjną furgonetką. Między uczestnikami zajścia a funkcjonariuszami doszło do przepychanek. Saakaszwili poprowadził zebranych Ukraińców pod gmach parlamentu, gdzie przemawiał.

Czytaj także:

SBU zatrzymała Saakaszwilego. Byłego prezydenta Gruzji odbili jego zwolennicy