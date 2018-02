Szef MSZ spotkał się z Timmermansem. „Temperatura sporu obniżona”

– Bardzo dobre konstruktywne spotkanie, omówiliśmy główne punkty reform systemu sprawiedliwości w Polsce, podsumowaliśmy spotkanie ekspertów, które odbyło się w dniu wczorajszym, gdzie przedstawiano główne założenia naszego programu reformy sądownictwa i pokazujemy zgodność z zasadami obowiązującymi w UE – powiedział Jacek Czaputowicz. – Ustaliliśmy, że na spotkaniu 27 lutego Rady ds. Ogólnych Komisja przedstawi główne punkty swojego dokumentu związanego z artykułem 7., Polska będzie miała możliwość krótko się do tego odnieść – dodał.

– Dialog trwa, zaprosiłem Fransa Timmermansa do Warszawy, chciałbym żeby spotkał się ze mną, ale także z prezes Trybunału Konstytucyjnego, ale również z innymi osobami po to żeby dalej wyjaśniać pewne elementy naszego systemu reformy sądownictwa – poinformował szef MSZ. Timmermans przyjął zaproszenie i skierował prośbę, żeby „obniżyć temperaturę sporów w Warszawie”.

Jacek Czaputowicz stwierdził, że w tej chwili nie należy spodziewać się żadnych „dramatycznych wydarzeń” w sporze KE z Polską. – Szukamy pewnego rozwiązania, przekonujemy do naszych postulatów, zobaczymy, czy zdołamy przekonać, zobaczymy, jaki będzie efekt, ale na pewno temperatura sporu jest obniżona – powiedział polityk. Zapewnił, że Polska planuje się ustosunkować do zaleceń KE do 20 marca. Zdaniem Czaputowicza, polski wymiar sprawiedliwości jest „zgodny z prawem”, ale niewykluczone są pewne modyfikacje jeśli taka będzie wola polskiego parlamentu.

Frans Timmermans stwierdził, że atmosfera spotkania była bardzo dobra i ma nadzieję na znalezienie wspólnego rozwiązania w najbliższym czasie.