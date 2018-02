Holenderski szef MSZ podał się do dymisji. Skłamał ws. spotkania z Putinem

Szef MSZ Halbe Zijlstra stwierdził, że w 2006 roku słyszał komentarze ze strony Władimira Putina na temat ekspansjonistycznych planów stworzenia tzw. „większej Europy”. Polityk był wtedy pracownikiem grupy Shell i miał uczestniczyć w spotkaniu z liderem Rosji. Po rzekomej dyskusji ostrzegał on przed możliwą rosyjską agresją na UE. Opozycja domagała się dokładnych informacji na temat spotkania ponad dekadę temu i chciała na sesji parlamentu w środę zadać w tej sprawie pytania ministrowi. Ponadto, 14 lutego minister miał lecieć do Rosji na spotkanie z Sergiejem Ławrowem, szefem rosyjskiego resortu dyplomacji.

Nagła dymisja

W poniedziałek 12 lutego Zijlstra ogłosił holenderskim mediom, że tak naprawdę nie spotkał się z Putinem i w momencie trwania wspomnianych rozmów nie było go na sali. Tłumaczył, że o domniemanych ekspansjonistycznych projektach słyszał tylko informacje od kogoś innego. Polityk ogłosił swoją dymisję we wtorek 13 lutego.

– Nie widzę innego wyjścia, jak tylko przekazać swoją rezygnację królowi. Holandia potrzebuje ministra, który jest ponad wszelką wątpliwość – powiedział dziś Zijlstra ze łzami w oczach. Szef rządu Mark Rutte określił kłamstwo ministra jako „wielki błąd”.

Kim jest Halbe Zijlstra?

Zijlstra należy do centroprawicowej Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD). W 2006 roku po raz pierwszy został wybrany do Tweede Kamer, izby niższej holenderskiego parlamentu. W pierwszym rządzie Marka Rutte był sekretarzem stanu do spraw edukacji, kultury i nauki. Funkcję ministra spraw zagranicznych pełnił od 2017 roku.

