Tylko dwa kluby wskazały kandydatów do KRS. Zobacz całą listę

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zwrócił się do klubów poselskich partii politycznych o wskazanie swoich kandydatów do KRS. Każdy z klubów miał prawo przedstawić nie więcej niż dziewięć osób. Okazało się, że swoje propozycje przedstawiło tylko PiS i ugrupowanie Kukiz’15.

Poseł PO Borys Budka poinformował na Twitterze, że na poniedziałek 5 marca na godz. 17, PiS zaplanowało posiedzenie komisji sprawiedliwości, celem zaopiniowania kandydatów do KRS.

Reakcja Nowoczesnej

Sprawę zgłaszania kandydatów do KRS ostro skomentowała szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Stwierdziła, że najpierw „politycy Kukiza sprzeciwiali się upolitycznieniu KRS z mównicy sejmowej, a dziś ramię w ramię z PiS-em tego upolitycznienia dokonują”.

„Nie zdziwię się jeśli wyborcy Kukiza zaczną pytać, czy nie doszło pomiędzy Kukizem i PiS-em do nieczystego politycznego handlu” – oceniła przedstawicielka Nowoczesnej.

Ustawa o KRS

Przypomnijmy, nowelizacja ustawy o KRS wprowadza wybór przez Sejm 15 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję. Do tej pory byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie. Każdy klub może wskazać jednego kandydata do składu Rady. Sejm wybiera członków KRS większością 3/5 głosów. Listę, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub, sporządza sejmowa komisja. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.