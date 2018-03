Tarczyński chce zrobić lustrację dziennikarzowi Onetu. Pyta o jego dziadka

Dominik Tarczyński na Twitterze napisał do dziennikarza Onetu Janusza Schwertnera: „Dobra rada: nie zaczepiaj mnie. Wstydu mam Ci narobić?” . W rozmowie z „Rzeczpospolitą” polityk przekonywał, że „to nie była żadna groźba”. – Uważam, że nie powinien podejmować tematu, który go kompromituje. Podejmuje temat fakenewsa, który Polsce szkodzi. Powinien uważać, bo jeśli ja to opiszę w szczegółach i zrelacjonuję, to będzie mu wstyd przed rodziną i Polakami – stwierdził Tarczyński.

Poseł PiS poszedł krok dalej i w wywiadzie wyjaśnił, że chce wiedzieć, co robił dziadek dziennikarza. – Wszyscy wiedzą kim był mój dziadek. A ja chcę wiedzieć, kim był jego. Jego ojciec. Z jakiego środowiska się wywodzi. Dlaczego pracuje dla niemieckiej firmy, a nie dla polskiej. Oczywiście ma do tego prawo. Jesteśmy w demokratycznym państwie – mówił Tarczyński. – Jeżeli Onet publikuje informacje, które okazuje się nieprawdziwe, szkodzą bezpieczeństwu Polski, to już nie są żarty. To nie jest „pięć stów wierszówki” – dodał.

Odpowiedź dziennikarza

Janusz Schwertner odniósł się już do słów Tarczyńskiego na Twitterze. „Pluje na mojego dziadka, którego nie zna. Mój jeden dziadek porzucił moją babcię, gdy ta była w ciąży, nigdy go nie poznałem. Po drugim - moja cudowna 88-letnia babcia płacze do tej pory, bo zmarł nagle, w 74 roku. Babciu, spokojnie, nie pozwolę mu nas obrażać” – napisał.

Publikacja Onetu

Przypomnijmy, że dziennikarze portalu Onet.pl Andrzej Gajcy i Andrzej Stankiewicz informowali, jakoby Amerykanie mieli stwierdzić, że do czasu wprowadzenia zmian w nowelizacji ustawy o IPN prezydent ani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych nie będą się spotykać z polskimi władzami. Ponadto, w przypadku braku zmian w ustawie o IPN, USA miały grozić blokadą finansowania wspólnych projektów wojskowych. Politycy PiS m.in. rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska czy wiceszef MSZ Bartosz Cichocki zaprzeczali jakoby USA postawiły Polsce jakiekolwiek ultimatum.