Zmiana na stanowisku prezesa TVP? Decyzja zapadła

Dziennik informuje, że jedna z teorii mówiła o tym, że Jacek Kurski chce odejść z TVP, by po kilku tygodniach wrócić do polityki startując w wyborach samorządowych, a potem europejskich. Z ustaleń „Faktu” wynika jednak, że nie dojdzie do zmian w TVP, a Jacek Kurski zostanie wybrany na kolejną kadencję.

Jeden z rozmówców z PiS, na którego powołuje się dziennik twierdzi, że „Kurski przetrwał tak długo, bo lubi go i popiera prezes Kaczyński”. Inny z kolei przekonuje, że na stanowisko szefa TVP nie było innego chętnego.

Co z Polską Fundacją Narodową?

„Fakt” podaj również, że podobnie jak w TVP, także zmiana władz w Polskiej Fundacji Narodowej jest mało prawdopodobna, ponieważ nie znaleziono chętnych. Te doniesienia potwierdziła dziennikowi osoba, która była rozważana jako nowy członek zarządu PFN.

