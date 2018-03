Premier Morawiecki spotkał się z Junckerem. O czym rozmawiali?

– Premier spotkał się z Junckerem w cztery oczy, ale można się domyśleć, że poinformował szefa KE o planowanej nowelizacji ustaw o sądownictwie – spekulowała jedna z osób z otoczenia premiera. Rozmowa miała być bardzo krótka, przy okazji wieczornej kolacji.

W związku z ustępstwami wobec Polski większy entuzjazm ma być widoczny u otoczenia Jeana Claude’a Jucnkera niż u Fransa Timmermansa. – Na stole mamy odpowiedź Polski na rekomendacje, w których Warszawa odrzuca wszystkie nasze zastrzeżenia – powiedział urzędnik współpracujący z Timmermansem. Jak usłyszała dziennikarka RMF FM od wysokiego rangą dyplomaty KE, „to Juncker ostatecznie podejmie decyzję o ewentualnym kompromisie i ta decyzja będzie polityczna”.

„Biała księga”

Przypomnijmy, we wtorek 20 marca Rada Unii Europejskiej zajęła się tematem Polski, której postawiono konkretne rekomendacje ws. praworządności. Rząd PiS zareagował na nie wysyłając do Brukseli „Białą księgę”. Dokument w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości zaprezentował Mateusz Morawiecki na spotkaniu z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem. W ośmiu rozdziałach opisano zarówno stan sprzed zmian – i to, z jakimi problemami borykał się polski wymiar sprawiedliwości – oraz najważniejsze reformy. Rząd wskazuje na duże podobieństwa między ustawami obowiązującymi w Polsce a rozwiązaniami obecnymi od lat w innych krajach Unii Europejskiej.

– Komisja Europejska oczekuje kroków do przodu, konkretnych odpowiedzi z Polski na rekomendacje w sprawie praworządności, „biała księga” ich nie zawiera – powiedział Frans Timmermans i zapowiedział kontynuowanie procedury art. 7 Traktatu UE wobec Polski. Wszystko wskazuje na to, że sprawa Polski będzie ponownie omawiana w kwietniu na kolejnym posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich.