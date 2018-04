Olszewski krytykuje decyzję Kaczyńskiego: To błąd

Przypomnijmy, że w minionym tygodniu Jarosław Kaczyński zapowiedział cięcia wydatków. Zgodnie z deklaracją prezesa PiS ministrowie rządu Beaty Szydło mają przekazać nagrody na Caritas, a partia wkrótce ma zaprezentować projekt obniżenia o 20 proc. pensji poselskich. Kaczyński zapewnił, że będzie „dużo skromniej niż dotychczas”. – Społeczeństwo oczekuje skromności i ta skromność będzie wprowadzana. Vox populi, vox dei – zaznaczył Kaczyński. – Polityka nie jest dla bogacenia się, polityka jest po to, aby służyć społeczeństwu – dodał.

Pytany o deklarację Kaczyńskiego odnośnie pensji parlamentarzystów, były premier Jan Olszewski stwierdził, że jest to „decyzja chaotyczna”. - To błąd - ocenił w rozmowie z Super Expressem Olszewski, wskazując przy tym, że nagrody dostali ministrowie, a nie posłowie i senatorowie. - I to im być może należałoby w tym przypadku obniżyć pensje, ale nie parlamentarzystom - wskazał Olszewski. Decyzję Kaczyńskiego określił mianem „bardzo gwałtownej reakcji”, która jego zdaniem była „niepotrzebna”.