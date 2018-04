Pawłowicz o Gasiuk-Pihowicz: Bez obrażania nie potrafi mordy swojej otworzyć

We wtorek na forum sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka odbywa się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. W trakcie posiedzenia doszło do spięcia między Kamilą Gasiuk-Pihowicz a Krystyną Pawłowicz. – Mam apel do tej lewej części sali, żeby opanowała chamstwa lewackie swojej przedstawicielki, która bez obrażania kogokolwiek nie potrafi mordy swojej otworzyć – mówiła Pawłowicz. Jej słowa jako pierwszy przekazał reporter RMF FM, a nagranie z wypowiedzią zostało opublikowane przez Nowoczesną.

Posłanka Nowoczesnej zapowiedziała, że złoży w związku z wypowiedzią parlamentarzystki PiS wniosek o ukaranie jej przez sejmową komisję etyki. „Opanuj swoje chamstwo, kobieto. Sejm to nie lewackie zebranie” – odpisała jej natychmiast Pawłowicz.

Kamila Gasiuk-Pihowicz na początku obrad powołując się na art. 37 ust. 2 Regulaminu Sejmu postulowała, żeby Biuro Legislacyjne wypowiedziało się na temat procedowania I czytania ustawy o SN na posiedzeniu Komisji zamiast na sali plenarnej. – Apeluję do polityków PiS o odwagę – jeśli chcecie dalej ograniczać resztki niezależności sądownictwa to róbcie to przy otwartej kurtynie, na posiedzeniu plenarnym, tak by zmierzyć się z krytyką i oceną opinii publicznej – mówiła polityk, której słowa przytacza Nowoczesna na oficjalnym koncie na Twitterze.