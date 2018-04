Rzecznik sądu Najwyższego o projekcie PiS: To nie jest próba kompromisu

Przypomnijmy, partia rządząca zgłosiła poprawki do przepisów o funkcjonowaniu Sądu Najwyższego. Nowelizacja zakłada m.in. usamodzielnienie Izby Dyscyplinarnej SN. Jak informuje TVN24, do projektu Prawa i Sprawiedliwości odniósł się rzecznik SN, Michał Laskowski.

„Żadna próba kompromisu”

– Bardzo pobieżnie zapoznałem się z treścią tego projektu i sądziłem, że jest to jakiś krok w kierunku kompromisu – i na arenie międzynarodowej, i na arenie wewnętrznej. Z pobieżnej lektury wynika jednak, że to żadna próba kompromisu nie jest i powstaje pytanie, jaki jest cel tego projektu – powiedział Laskowski.

Rzecznik SN stwierdził, że projekt PiS może być próbą „zablokowania pewnych rozwiązań, które być może są brane pod uwagę przez twórców projektu”. Zastrzegł jednak, że jest to jego własna spekulacja. – Twórcy tego projektu zastanawiają się, co też może zrobić Sąd Najwyższy, jakie może podjąć kroki i jak to ewentualnie uniemożliwić czy temu przeszkodzić. Wydaje się, że to rodzaj takiej gry, a nie próba szukania jakichś konstruktywnych rozwiązań – stwierdził Laskowski.

