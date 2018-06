Verhofstadt nazwał Kaczyńskiego „cheerleaderką Putina”. Rzecznik PiS zapowiada pozew

„Europa ma piątą kolumnę w swoich szeregach: cheerleaderki Putina, które chcą zniszczyć Europę i liberalną demokrację. Są wśród nich: Le Pen, Wilders, Farage, Orbàn, Kaczyński, Salvini, którzy korzystają z pieniędzy Kremla i jego wywiadu” – stwierdził na Twitterze Guy Verhofstadt. Podobne słowa wygłosił w trakcie środowej debaty na forum Parlamentu Europejskiego, dotyczącej wymiaru sprawiedliwości i praworządności w Polsce.

Na wypowiedź przewodniczącego liberałów zareagowała rzecznik PiS. Słowa Verhofstadta nazwała „oburzającym kłamstwem” . „Wszystkie nasze fundusze pochodzą z legalnych i transparentnych źródeł, z pewnością nie z Kremla. Panie Verhofstadt, spotkamy się w sądzie” – zapowiedziała na Twitterze Beata Mazurek.

Debata w PE

Przypomnijmy, w środę w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat wymiaru sprawiedliwości oraz praworządności w Polsce. Frans Timmermans poinformował, że Komisja Europejska wystąpiła do Rady Unii Europejskiej o zorganizowanie formalnego wysłuchania Polski. – W ubiegłym tygodniu KE wystąpiła do Rady UE o zorganizowanie formalnego wysłuchania z udziałem Polski w kontekście art. 7 ust. 1 traktatu unijnego. Należy szybko znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. To jest w interesie wszystkich państw członkowskich i KE – dodał. Poinformował ponadto, że 18 czerwca wybiera się do Polski „kontynuować dialog z władzami” .