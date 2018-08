Rokita dla „Wprost”: Morawiecki może zastąpić Kaczyńskiego

Prawdopodobieństwo, że Jarosław Kaczyński zechce przekazać partię Mateuszowi Morawieckiemu, wydaje się duże – ocenia Jan Rokita, były polityk PO. Jan Rokita w rozmowie z „Wprost” ocenia, że – wbrew częstemu przekonaniu – dzisiejszy PiS nie jest monolitem. – PiS staje się konglomeratem wielu różnorodnych grup interesów i frakcji, które ostro walczą ze sobą o wpływy. To może najwyraźniej widać w nieustannej rywalizacji o wpływy w państwowym sektorze gospodarki, gdzie prezesów wymienia się jak rękawiczki – ocenia Rokity.

Jego zdaniem, trzeba więc postawić pytanie, czy Morawiecki ma szanse przejąć PiS.- Wygląda na to, że Kaczyński uległ jego czarowi, ma do niego wielkie zaufanie i jest w stanie wybaczać liczne błędy. To coś znaczy. Prawdopodobieństwo, że kiedyś zechce mu przekazać partię, wydaje się duże – ocenia Rokita.

Według byłego polityka, a dziś komentatora polskiego życia publicznego, byłoby to dobre dla Polski. – Przy wszystkich, czasem irytujących manierach Morawieckiego, głównie zresztą retorycznych, uważam, że jego wpływ na PiS jest pozytywny. Odkąd znalazł się w rządzie Szydło, odgrywał tam rolę tego, który blokuje projekty najbardziej etatystyczne i centralistyczne. A jako premier w końcu postawił tamę rozwiązłości finansowej rządu – ocenia Rokita.

Cały wywiad w najnowszym wydaniu „Wprost”.