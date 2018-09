„Zamilcz bezczelna”. Krystyna Pawłowicz przeprasza za atak na dziennikarkę

Przypomnijmy, że w niedzielę w sieci pojawiło się nagranie z sobotnich obchodów Dnia Weterana w Warszawie z udziałem prezydenta. Widać było na nim, jak do protestującej przedstawicielki Obywateli RP, która krzyczała hasło „konstytucja” , podeszła kobieta i spoliczkowała ją. Szybko ustalono, że za atak odpowiada pełnomocnik wojewody dolnośląskiego do spraw obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Dominika Arendt-Wittchen. Paweł Hreniak poinformował, że kobieta złożyła rezygnację z pełnionej funkcji.

Na tweet wojewody odpowiedziała Krystyna Pawłowicz, która prosiła, by wojewoda nie przyjmował rezygnacji. „Pan, pewnie także, ma chwile, gdy pozostaje już tylko taka – w zasadzie symboliczna – forma niezgody na prostactwo, bezczelność, ciągłą agresję i obrażanie wartości dla kogoś najważniejszych” – napisała posłanka PiS. Na słowa polityk odpowiedziała Anna Skiepko, dziennikarka Radia Nadzieja. „A jak ktoś Panią poseł uderzy, bo uzna, że to symboliczna forma niezgody, to co wtedy?” – spytała Pawłowicz.

Wówczas polityk odparła: „Obrzucono mnie plastykowymi butelkami w czasie waszego ciamajdanu, ogłuszano kilkoma wuwuzelami jednocześnie tuż przy uszach, lżono wielokrotnie. Gdzie byłaś babo, gdy atakowano Marszałka seniora Morawieckiego. Zamilcz bezczelna. Wrażliwa się znalazła, córcia rudej".

Słowa polityk PiS spotkały się z dużą krytyką. Zareagował m.in. dziennikarz „Do Rzeczy” Wojciech Wybranowski. „Szanowna Pani Poseł, atakowanie na oślep to kiepska taktyka. Nie dość że atakowanemu wystarczy jedna celna riposta, to jeszcze atakujący robi z siebie Kubusia Dyniogłowego” – napisał do Pawłowicz. Podkreślił przy tym, że „nie da się usprawiedliwić bijącej urzędniczki emocjami” . Mimo napomnień z licznych stron, posłanka przez cały wieczór stała twardo przy swoim stanowisku.

W poniedziałek polityk przeprosiła dziennikarkę za „zbyt ostrą” odpowiedź. Nie wycofała się jednak z obrony kobiety, która spoliczkowała protestującą.

