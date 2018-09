Zaskakujący wpis Donalda Trumpa z okazji 100-lecia niepodległości Polski. Co napisał prezydent?

Zdjęcie strony ze specjalnej księgi z pamiątkowym wpisem Donalda Trumpa zostało zamieszczone na Twitterze Kancelarii Prezydenta. Dokładnie widać na nim, co napisał amerykański przywódca. „Panie prezydencie. To wspaniałe być tu z panem” – czytamy. Komentujący internauci zwracają uwagę, że prezydent w żaden sposób nie nawiązał w swoim wpisie do rocznicy, której dotyczy pamiątkowa księga.

„To nie jest wpis z okazji setnej rocznicy. Trump nawet nie zadał sobie trudu żeby zapytać co to za księga” – komentuje jedna z internautek. „Oj, jak bardzo na temat.”.. – ironizuje kolejna osoba.

Warto podkreślić, że to nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump zaskakuje swoim wpisem. Swego czasu głośno było o notce, którą zostawił w księdze pamiątkowej w Instytucie Yad Vashem. To ogromny zaszczyt być tutaj ze wszystkimi moimi przyjaciółmi – niesamowite, nigdy tego nie zapomnę!” – napisał Trump. Dziennikarze określali treść wpisu jako niestosowną i niepasującą do okoliczności. Nie brakowało również głosów internautów, którzy byli zaskoczeni zbyt entuzjastycznym charakterem wpisu prezydenta.