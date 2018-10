Jarosław Kaczyński: Premier Morawiecki jest atakowany, bo jest autorem sukcesu

Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił podczas konwencji, że PiS realizować może zapowiadane programy dzięki pieniądzom z uszczelnienia systemu podatkowego, a „autorem tego sukcesu jest premier Mateusz Morawiecki, dlatego jest atakowany” .

– Teraz, jeżeli ktoś kto logicznie myśli, zada sobie pytanie. Dlaczego to ostatnio premier jest tak gwałtownie atakowany? Dlaczego jakieś bardzo, bardzo stare kotlety, już brzydko pachnące się wyciąga? W których zresztą nic nie ma, nie da się ich zjeść. Dlaczego? Bo uderzył w te interesy. Bo miał odwagę, oczywiście z innymi, ale miał odwagę to zrobić. Miał odwagę służyć dla Polski, w sprawie w tej chwili najważniejszej. Bez tych pieniędzy byśmy nie ruszyli do przodu – mówił Jarosław Kaczyński.

Głos w Białymstoku zabrał też sam premier Mateusz Morawiecki. – Nie byłoby sukcesów, gdyby nie dobra zmiana. Ta dobra zmiana musi być na dobre. Żeby ona była na dobre, musi nastąpić również w samorządach – ocenił premier. – Chcę powiedzieć opozycji i różnym ludziom, którzy próbują nas straszyć. Możecie nas pozywać, obrażać, możecie nas nawet wyzywać, ale my nie damy się zaszantażować, nie damy się nikomu zastraszyć, bo wiemy, że jesteśmy na dobrej drodze, trudnej drodze do naprawy Rzeczypospolitej dla dobra wszystkich obywateli. I z tej drogi nie zejdziemy – podkreślił.