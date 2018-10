Niecodzienna wizyta polityków. Po szczycie UE Merkel i Macron poszli na piwo

Angela Merkel i Emmanuel Macron podczas spaceru rozmawiali i uściskali dłonie turystów oraz zaskoczonych lokalnych mieszkańców. Na miejscu pojawili się również belgijski premier Charles Michel, a także premier Luksemburga Xavier Bettel. – To było bardzo miłe – zauważył polityk z Luksemburga w czwartek, gdy przybył na kolejny dzień szczytu. Premier dodał także, że politycy „są także ludźmi”. W ten sposób tłumaczył wizytę liderów państw w jednym z barów. Inicjatorem wyjścia miał być Bettel, który wysłał wiadomość do doradcy Macrona z zaproszeniem na drinka. Kilka godzin wcześniej przywódcy Unii Europejskiej słuchali wystąpienia Theresy May, brytyjskiej premier, dotyczącego sprawy Brexitu.

Chorwacki dziennikarz zrobił zdjęcie politykom, gdy pili piwo. Rozmawiał również z osobami, które miały wcześniej możliwość zamienienia kilku słów z kanclerz Angelą Merkel. Według doniesień dziennikarza zapytano kanclerz o Brexit. – To wspaniały wieczór. Nie psujmy tego – miała odpowiedzieć niemiecka polityk.