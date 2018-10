Zakaz handlu zostanie rozszerzony? Jest komentarz minister Rafalskiej

„Solidarność" postuluje o wydłużenie zakazu handlu. Sklepy miałyby być zamykane już w sobotę od godziny 22:00 do poniedziałku, do godz. 5:00. Oznacza to, że zakaz handlu miałby zostać wydłużony z 24 do 31 godzin. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, odniosła się do sprawy w rozmowie z Radiem Zet. – Myślę, że w listopadzie lub w grudniu możemy przystąpić do prac w parlamencie. Zmiany zaczęłyby obowiązywać w pierwszym kwartale przyszłego roku – poinformowała polityk.

Postulaty związkowców

W liście NSZZ „Solidarność” do Elżbiety Rafalskiej podkreślono, że wielu przedsiębiorców „uporczywie powierza pracę przed godziną 24:00 w dniu poprzedzającym niedzielę lub święto”. Zdaniem związkowców, żeby zmienić tę sytuację, konieczne jest rozpisanie nowych godzin, w których obowiązywałby zakaz handlu. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji nie zgodziła się z tymi argumentami. Renata Juszkiewicz w rozmowie z next.gazeta.pl stwierdziła, że postulaty „Solidarności” są dyskryminujące i na końcu uderzą w klientów sklepów. Według „Solidarności” z kolei praca do północy nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Związkowcy napisali do Rafalskiej również dlatego, że ich zdaniem istnieje „pilna potrzeba sprecyzowania przepisów”. Chodzi o to, by „sieci handlowe nie mogły łamać idei ustawy” poprzez przekształcanie się w placówki pocztowe.

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę

Zgodnie z ustawą, od 1 marca 2018 r. w kolejnych miesiącach będą dwie niedziele handlowe, w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). W akcie prawnym przewidziano kary finansowe za złamanie zakazu handlu – od 1 tysiąca do 100 tysięcy złotych. Przy uporczywym łamaniu prawa – możliwe będzie też zastosowanie kary ograniczenia wolności.