Wpadka Pawła Rabieja. „Jarosław Kaczyński otworzył tę puszkę z Pandorą i wypuścił ją”

Goście „Wydarzeń i Opinii” pytani byli m.in. zapowiedzi Janusza Korwin-Mikkego, który w wywiadzie dla „Rzeczpospoiltej” zapowiedział złożenie projektu ustawy „anty-LGBT” . Pytany o to, jak zareaguje na podobne pomysły, Paweł Rabiej stwierdził, że nie wie, w którą stronę pójdzie polityk Konfederacji, ale że pewnie „jest gotów wyjąć spod prawa gejów i lesbijki” . – Uważam, że nienawiść wobec kogokolwiek, pogarda, homofobia jest czymś paskudnym i człowiek, który ma takie pomysły, sam siebie poniża – stwierdził Rabiej.

– W Polsce jest równość wobec prawa i Prawo i Sprawiedliwość zawsze stało na straży równego traktowania. PiS stoi na straży tolerancji. Rozumianej w taki sposób, że nie promujemy środowisk, z którymi się nie zgadzamy, ale też je akceptujemy w pewien sposób – skomentował Jan Kanthak, poseł nowo wybrany z list PiS.

Na jego słowa zareagował Paweł Rabiej. – Pan poseł z tą tolerancją raczy żartować. Widziałem, co się działo w Białymstoku. Widziałem kamienie lecące w stronę gejów i lesbijek, widziałem okrzyki, żeby ich zabić, żeby nas zabić. Nie widziałem potępienia tego ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnie, to Jarosław Kaczyński otworzył tę puszkę z Pandorą i wypuścił ją, a Janusz Korwin-Mikke podbija – stwierdził wiceprezydent Warszawy. Paweł Rabiej popełnił przy tym błąd, bowiem poprawna forma frazeologizmu to „puszka Pandory” . Podobny lapsus językowy zanotował przed laty Grzegorz Napieralski.

