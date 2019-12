Morawiecki odwiedził Kaczyńskiego w szpitalu. Miał przy sobie „tajemniczy neseser”

Jarosław Kaczyński zabiegowi wszczepienia endoprotezy poddany został w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Otwocku. Przedstawiciele PiS przekonują, że zabieg był planowany od dłuższego czasu i odbył się bez komplikacji. – Z tego, co wiem, jest po operacji, wszystko przebiegło dobrze – zapewniała w rozmowie z RMF FM Małgorzata Gosiewska. – Chciałabym naszych sympatyków, zwolenników i słuchaczy uspokoić, że wszystko idzie w dobrym kierunku. To był od dawna zaplanowany zabieg. Wszystko w porządku, szybko wróci do pracy – dodała.

„Tajemniczy neseser”

We wtorek 3 grudnia w szpitalu prezesa Prawa i Sprawiedliwości odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Jak podaje „Super Express”, szef polskiego rządu miał przy sobie „tajemniczy neseser”. Dziennikarze wspomnianego źródła zaznaczają jednocześnie, że „nie wiadomo jakie nie mogące poczekać na wyjście ze szpitala (za 7-10 dni) dokumenty przywiózł ze sobą”. Dzień wcześniej Jarosława Kaczyńskiego odwiedził minister zdrowia Łukasz Szumowski. Z relacji „Faktu” wynika, że polityk przyjechał służbową limuzyną, a w samym szpitalu przebywał około godziny.

