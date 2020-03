Holenderski minister zdrowia rezygnuje po tym, jak zasłabł w parlamencie

Stojący na czele krajowych działań mających powstrzymać ekspansję koronawirusa Bruno Bruins podał się do dymisji. Minister zdrowia Holandii w środę 18 marca zasłabł na oczach innych parlamentarzystów. Miało to miejsce podczas debaty dotyczącej gotowości państwa do przeciwstawienia się pandemii. Posiedzenie natychmiast zawieszono.

Jeszcze tego samego dnia wieczorem pisał na Twitterze, że zasłabł z powodu wyczerpania i intensywnych ostatnich tygodni. Zapewniał jednak, że zamierza wrócić do pracy już w czwartek. Powód rezygnacji ministra Bruno Bruinsa nie jest jasny. Do tej pory w Holandii z powodu koronawirusa zmarło 76 osób, z czego 18 w ciągu ostatniej doby. Wiek wszystkich ofiar oscylował między 63 i 95 rokiem życia.

