Opozycja widzi Gowina w roli marszałka Sejmu? Terlecki komentuje

Z ustaleń portalu wPolityce wynika, że partie opozycyjne już w najbliższy poniedziałek chcą głosić do laski marszałkowskiej kandydaturę Jarosława Gowina na marszałka Sejmu. – Niezależnie od tego, co zrobi Gowin, będzie w bardzo trudnej sytuacji. Jeśli nie przyjmie takiej propozycji, to opozycja będzie miała pretekst żeby z nim nie rozmawiać. Będzie „spalony” jako negocjator pomysłu nowelizacji konstytucji i przesunięcia terminu wyborów – twierdzi informator portalu dodając, że w przypadku zgody polityka na objęcie stanowiska oznaczałoby to kryzys w obozie Zjednoczonej Prawicy i trzęsienie ziemi na polskiej scenie politycznej.

Wcześniej senator Jan Filip Libicki zamieścił na swoim profilu na Twitterze wpis, w którym stwierdził, że w Sejmie powstała nowa większość, która będzie chciała doprowadzić do przełożenia majowych wyborów prezydenckich. W ocenie Libickiego, jeśli opozycja utrzyma swoją większość, wówczas będzie można odwołać marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Polityk PiS mógłby jego zdaniem zastąpić były już wicepremier Jarosław Gowin.

„Rzeczpospolita to nie zabawka”

W odpowiedzi na te doniesienia polityk Porozumienia Kamil Bortniczuk podkreślił, że „nie ma wątpliwości, że Jarosław Gowin byłby świetnym Marszałkiem Sejmu, jednak polityka to nie zabawa, a Rzeczpospolita to nie zabawka, aby w tak trudnym czasie bawić się w rozgrywki personalne”.

Co na to Terlecki?

Do sprawy za pośrednictwem Twittera odniósł się również Ryszard Terlecki. Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że to Elżbieta Witek jest marszałkiem Sejmu, a Jarosław Gowin aktualnie szeregowym posłem. „Jeżeli ktoś w tzw. Porozumieniu uważa, że dla czyichś chorych ambicji Prawo i Sprawiedliwość zgodzi się na jakiekolwiek zmiany, to się myli” – napisał polityk PiS.

