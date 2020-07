Twierdził, że w Warszawie trudno utrzymać się za 9 tys. miesięcznie. Poseł Kulasek ujawnił swój majątek

– Proponuję spróbować się utrzymać w Warszawie za 6,5 tys. zł na rękę, plus dieta 2,5 tys. zł – mówił pod koniec ubiegłego roku poseł Kulasek. Słowa te padły podczas wywiadu dla Interii, w którym polityk SLD krytykował warunki życia parlamentarzysty. Narzekał m.in. na ciasne pokoje i brak aneksów kuchennych w hotelu sejmowym. – To są wszystko koszty. Gdybym chciał sobie zrobić śniadanie, to mam to utrudnione. Nie mogę sobie ani podgrzać parówki, ani usmażyć jajecznicy, bo nie ma gdzie – mówił.

Jego wypowiedź część osób rozbawiła, a część oburzyła. Zdecydowana większość mieszkańców stolicy musi sobie bowiem radzić z pieniędzmi mniejszymi niż wynagrodzenie posła. Kulasek próbował wytłumaczyć się ze swojej gafy. „Sens wypowiedzianych przeze mnie słów był inny, nigdy nie powiedziałem, że z pensji posła nie można utrzymać się w Warszawie. Uważam, że posłowie zarabiają dobrze. Rozmowa nie była autoryzowana. Wszystkich przepraszam i obiecuję zawsze autoryzować swoje wypowiedzi” – pisał na Twitterze.

Jak więc wygląda majątek posła Lewicy? Z jego oświadczenia wynika, że nie posiada on żadnych oszczędności. Marcin Kulasek ma jedynie 50 proc. własności mieszkania o wartości 400 tys. zł i powierzchni 82,2 metra kwadratowego. Jeżeli chodzi o dochody uzyskane w ubiegłym roku, to jest to 15,5 tys. zł uposażenia poselskiego, 4 tys. diety parlamentarnej, 108 tys. na podstawie umowy pracę w SLD i 8 tys. zł na umowę zlecenie z konta KW SLD. Poseł jeździ Toyotą Yaris z 2009 roku o wartości 16 tys. zł.

