Banaś składa do prokuratury zawiadomienie przeciw swojemu zastępcy w NIK. Chce jego odwołania

„Stojąc na straży niezależności kontrolerów NIK Prezes Marian Banaś skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z Art. 231 KK przez wiceprezesa Tadeusza Dziubę i wystąpił do Marszałek Sejmu z wnioskiem o jego odwołanie” – czytamy we wpisie opublikowanym na Twitterze Najwyższej Izby Kontroli. Zastępcy Prezesa Najwyższej Izby Kontroli są powoływani i odwoływani za zgodą Marszałka Sejmu.

Marian Banaś zarzuca swojemu zastępcy przekroczenie uprawnień. Jak kilka dni temu informował Onet, kontrolerzy NIK twierdzą, że Dziuba próbował wpływać na wyniki jednej z ważnych kontroli Izby – badania skuteczności działań Beaty Kempy jako minister ds. pomocy humanitarnej – i próbować zastraszyć kontrolerów jednego z departamentów organu. Raport nie jest jeszcze gotowy, ale jak donosi Onet, jego treść ma być krytyczna wobec działań byłej minister, a obecnej europoseł PiS.

Tadeusz Dziuba został powołany na stanowisko wiceszefa NIK z nadania sejmowej większości Prawa i Sprawiedliwości w listopadzie 2019 roku. W NIK jest jeszcze dwóch wiceprezesów, również powołanych z nadania PiS. To Małgorzata Motylow i Marek Opioła.