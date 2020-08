Łódzki kurator oświaty zwolniony. Mówił o „wirusie LGBT”

W czwartkowych „Rozmowach niedokończonych” na antenie TV Trwam łódzki kurator oświaty odniósł się do „działań środowisk LGBT wobec młodych ludzi” nawiązując do epidemii koronawirusa. – To nie jest przypadek, że chcą ten... wirus. No jesteśmy na etapie wirusa, ale myślę, że ten wirus LGBT, wirus ideologii jest znacznie groźniejszym, bo to jest wirus dehumanizacji społeczeństwa, dehumanizacji młodych ludzi i odebrania im wartości. – mówił Grzegorz Wierzchowski. – Jedyną naczelną wartością jest pokazanie, że nie ma żadnych zasad i wartości, że wszystko wolno – dodał.

Grzegorz Wierzchowski zdymisjonowany

W sobotę późnym wieczorem Grzegorz Wierzchowski poinformował, że został zdymisjonowany przez ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego.

„ Ogromnie dziękuję za wsparcie. Potwierdzam, że wczoraj otrzymałem informację o odwołaniu mnie z funkcji kuratora oświaty. Widziałem się z Ministrem Piontkowskim jeszcze w środę. Nic o tym nie wspomniał ” – napisał Wierzchowski na Twitterze.

Informację potwierdziła również małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, która zasłynęła z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi, a w czwartkowym programie na antenie TV Trwam wystąpiła razem z Wierzchowskim.

Dymisji łódzkiego kuratora domagali się posłowie opozycji

Wypowiedź łódzkiego kuratora oświaty wywołała wiele kontrowersji. Jego dymisji oczekiwali posłowie opozycji.