Spotkanie premiera z opozycją ws. Białorusi. „Ponad 40 osób otrzymało w Polsce pomoc”

– Spotkanie było bardzo owocne – trwało trzy godziny. Merytoryczna dyskusja. To, co jest budujące to zgodność, co do zasadniczej sprawy – wszystkim politykom, niezależnie od tego, jakie środowisko reprezentują, chodzi o kwestię najistotniejszą – suwerenności Białorusi – mówił po zakończeniu spotkania przedstawicieli rządu z opozycją szef Kancelarii Premiera. – Możemy różnić się w kwestiach drogi dojścia do tego, ale ten cel nadrzędny, czyli suwerenność Białorusi, która w konsekwencji daje bezpieczeństwo i stabilność dla Polski jest bezdyskusyjna – dodał, podkreślając, że różne zdanie co do sposobu prezentowała Konfederacja.

Michał Dworczyk zaznaczył, że Mateusz Morawiecki jest bardzo aktywny, jeśli chodzi o kontakty międzynarodowe. – W tym tygodniu premier leci na Litwę na konsultacje międzyrządowe. 17 września do premiera dołączy część ministrów. Jednym z tematów będzie sytuacja na Białorusi – relacjonował Michał Dworczyk.

Pomoc dla represjonowanych, studentów i firm

W trakcie spotkania w KPRM opozycji przedstawiono stan realizacji programu Solidarni z Białorusią. – Ponad 40 osób otrzymało w Polsce pomoc, czy w szpitalach, czy w ramach rehabilitacji. To są ofiary starć, które miały miejsce w Mińsku i innych miastach – poinformował Dworczyk. Kolejną formą wsparcia są stypendia dla studentów, które także są już wykorzystywane.

Na pomoc polskiego rządu mogą liczyć także Białoruscy przedsiębiorcy. – Część firm rozważa opuszczenie Białorusi. My oferujemy dla nich szczególne wsparcie przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju. Ten program został opozycji przedstawiony – mówił szef KPRM.

Plan Marshalla dla Białorusi

– To, co wybrzmiało w trakcie tego spotkania, to pogląd prezentowany przez wszystkich przedstawicieli środowisk politycznych, to potrzeba współpracy. W Polsce, ale też na forum Parlamentu Europejskiego, co mam nadzieję za kilka dni przekuje się na konkretne działania – mówił Dworczyk. Dodał, że wszyscy politycy zapowiedzieli działania na rzecz Białorusi za granicą.

Premier Morawiecki zapowiedział, że w imieniu Grupy Wyszehradzkiej zaprezentuje w najbliższym czasie na forum Rady Europejskiej tzw. plan Marshalla dla Białorusi.

Czytaj także:

Swiatłana Cichanouska w szczerym wyznaniu: Byłam w szoku, nie mogłam przestać płakać