PO zwietrzyła okazję. „Jesteśmy gotowi przeprowadzić każdy wariant przedterminowych wyborów”

Głosowanie nad ustawą o ochronie praw zwierząt doprowadziło do rozłamu w Zjednoczonej Prawicy. Koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości – Porozumienie Jarosława Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, nie poparli ustawy, której orędownikiem był Jarosław Kaczyński.

– Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której nie będzie można funkcjonować w rządzie mniejszościowym, będziemy musieli przeprowadzić przyspieszone wybory – ogłosił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Dodał, że PiS pójdzie wówczas sam do wyborów, jeśli tak się stanie.

– Koalicji (Zjednoczonej Prawicy – red.) od wczoraj nie ma – stwierdził z kolei w rozmowie w RMF FM Marek Suski. Takie wypowiedzi polityków PiS to efekt głosowania nad ustawą o ochronie praw zwierząt. – Na dziś koalicji nie ma i jesteśmy zdecydowani na rząd mniejszościowy – powtarzał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Budka: Mamy gotowy sztab wyborczy

Jak można się domyślić, z takiego obrotu spraw musi być zadowolony Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. – Mamy gotowy sztab wyborczy i jesteśmy gotowi przeprowadzić każdy wariant przedterminowych wyborów. Jestem upoważniony do rozmów z ugrupowaniami parlamentarnymi i pozaparlamentarnymi o możliwych wariantach większości parlamentarnej dla konstruktywnego wotum nieufności – poinformował.

– Jesteśmy za podtrzymaniem paktu senackiego, po drugie wydałem dyspozycję do struktur regionalnych Platformy, by być gotowym na wariant przyśpieszonych wyborów, te prace są od dzisiaj wdrożone w życie – mówił. – Dziś jesteśmy przygotowani na każdy wariant, ale oczekujemy od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jasnej i czytelnej deklaracji, czy jest w stanie sformułować większość parlamentarną i zajmować się realnymi problemami Polaków, czy oddaje Polskę i chce, by odbyły się przedterminowe wybory – mówił Budka.

