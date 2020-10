Minister Czarnek atakuje Jerzego Owsiaka ws. łóżek. Szef WOŚP broni się na Facebooku

Jerzy Owsiak odmówił przekazania na leczenie osób z COVID-19 łóżek zakupionych przez WOŚP. Podkreślał, że taki ruch oznaczałby pozbawianie łóżek innych pacjentów, którzy też wymagają pilnej pomocy medycznej. Swoje stanowisko szczegółowo opisał na swoim koncie na Facebooku. Nie przekonał jednak osób krytycznie nastawionych do ogólnej działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Minister Czarnek napisał w tej sprawie na Twitterze.

Czarnek do Owsiaka: Pan też w opozycji?

„Czy to prawda Panie Owsiak? Dwa specjalistyczne łóżka bezczynnie stojące w jednym szpitalu wojewódzkim nie mogą być przekazane do drugiego szpitala wojewódzkiego, gdzie służyłyby chorym? Dlaczego? Pan też w opozycji?” – pytał minister edukacji i nauki. Na jego pytania szybko odpowiedzieli internauci. „Był Pan niedawno u swojej babci. Jeśliby leżała ona na łóżku zakupionym przez WOŚP, to chciałby Pan by była z mebla zrzucona bo ma on iść na walkę z koronawirusem? Przez kilka miesięcy sami mogliście zakupić tysiące łóżek” – zwracano uwagę.

Owsiak: Sprzęt WOŚP jest własnością szpitala

Głos w tej sprawie postanowił raz jeszcze zabrać sam lider WOŚP. „Dziękujemy za ogromne wsparcie naszej decyzji dotyczącej niewyrażenia zgody na demontaż oddziałów i sal wyposażonych w przekazany przez nas sprzęt medyczny. Sprzęt nie jest własnością Fundacji WOŚP. Ten sprzęt odkąd tylko znajdzie się w szpitalu jest jego własnością i to szpital odpowiada za prawidłowe użytkowanie i serwisowanie” – podkreślał Jerzy Owsiak. Przyznał, że jego fundacja musi być pytana o zdanie, jeżeli dany szpital chce oddać sprzęt otrzymany z akcji WOŚP.

Owsiak: Ci ludzie też potrzebują opieki

Owsiak tłumaczył, że dary Orkiestry trafiają często do zapomnianych, niedofinansowanych oddziałów szpitalnych. Opisał przypadek z Lublina, gdzie tego typu placówka została ostatnio pozbawiona sprzętu. „Zabrano ten sprzęt oddziałowi, który jest na samym końcu jakiejkolwiek możliwości pomocy ze strony systemu. Szanowny Panie Dyrektorze jesteśmy w stanie te łóżka kupić i Wam przywieźć, ponieważ Ci ludzie także potrzebują opieki” – podkreślał.

Owsiak: Najpierw działania systemowe

Na koniec szef WOŚP zapewnił, że w przypadku wyczerpania możliwości systemowych jest gotów wesprzeć działania służby zdrowia w każdy sposób. Obecnie jednak, jak podkreśla, rządzący polską służbą zdrowia wciąż mają swoje środki do walki z koronawirusem i nie potrzebują zabierać sprzętu z innych oddziałów.

Czytaj też:

