Awantura w Sejmie, Winnicki zagłuszany. Terlecki: Lewica pokazuje swoje chamstwo

W czwartek 22 października Sejm głosował nad kandydaturą Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko RPO. Większość posłów zagłosowała przeciwko, a więc prawniczka nie została następczynią Adama Bodnara.

Orzeczenie TK ws. aborcji eugenicznej. Winnicki przypomina zapis Konstytucji

Podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie, na mównicy sejmowej pojawił się Robert Winnicki, a jego wypowiedź spotkała się z ostrą reakcją polityków Lewicy. – Artykuł 38. Konstytucji mówi, że RP zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Dzisiaj orzeczenie TK przybliżyło nas do tego, by Polska po kilkunastu latach, wypełniła wreszcie to, co jest wpisane do treści Konstytucji. Warto w tym momencie podziękować sędziom TK, że takie orzeczenie wydali – stwierdził polityk Konfederacji.

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok: Aborcja z powodu ciężkich wad płodu niezgodna z konstytucją

Terlecki: Lewica pokazuje swoje chamstwo

Wystąpienie posła było zagłuszane przez parlamentarzystów znajdujących się na sali plenarnej. Posłowie uderzali w pulpity przy swoich miejscach. – Lewica pokazuje swoje chamstwo. Panie przewodniczący Czarzasty – jak panu nie wstyd, coś takiego robić w Sejmie… Nie wstyd Panu? – zapytał Ryszard Terlecki, który prowadził obrady. – A jak panu nie wstyd dopuszczać takie głosy haniebne? – odpowiedział wzburzony Włodzimierz Czarzasty. – Ja tu słyszałem różne haniebne głosy i nie było takich awantur – kontrował Terlecki.

Robert Winnicki o wyborze RPO

– Najwyższy czas, żeby parlament RP, zarówno Sejm jak i Senat, wybrał takiego RPO, który będzie gwarantował poszanowanie wszystkich praw obywatelskich, a zwłaszcza tego fundamentalnego, tego najważniejszego, czyli prawa do życia – kontynuował po chwili Robert Winnicki.

– Z całym szacunkiem do pani mecenas, podczas prac komisji, podczas tych przesłuchań, jednoznacznej deklaracji w tej kwestii nie usłyszeliśmy. W związku z tym takiego poparcia udzielić nie możemy – stwierdził polityk, zapowiadając, w jaki sposób będzie głosowała Konfederacja w sprawie kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko RPO.

TK zdecydował w sprawie aborcji eugenicznej. Komisarz praw człowieka RE pisze o „podziemiu”