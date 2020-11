Janusz Korwin-Mikke zniknął z Facebooka. Co się stało?

O usunięciu swojej strony na Facebooku poseł Konfederacji poinformował w czwartek na Twitterze. „Z kompletnie niezrozumiałych powodów Faszyści&Bolszewicy usunęli mi stronę” – stwierdził Janusz Korwin-Mikke. Co ciekawe, był on najpopularniejszym politykiem z Polski na Facebooku. Z blisko 780 tys. obserwujących wyprzedzał m.in. Andrzeja Dudę, którego profil śledzi 755 tys. użytkowników i Szymona Hołownię, który może poszczycić się 700 tys. obserwujących.

Janusz Korwin-Mikke zniknął z Facebooka. Berkowicz walczy o przywrócenie

Więcej o usunięciu fanpage'a Janusza Korwin-Mikkego napisał inny poseł Konfederacji, Konrad Berkowicz. „Administracja Facebooka usunęła całkowicie (nie na określony czas!) stronę Janusza Korwin-Mikkego” – przekazał. On także nie podał powodu skasowania profilu. Udostępnił za to wydarzenie, którego uczestnicy domagają się przywrócenia strony Janusza Korwin-Mikkego. „Facebook ma oczywiście do cenzury prawo – a my mamy prawo stosować nacisk konsumencki i wyrażać na temat tej decyzji swoje zdanie!” – stwierdził.

