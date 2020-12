RMF FM: Parlament Europejski podważa porozumienie wynegocjowane przez Polskę i Węgry

Przypomnijmy, że unijny szczyt sprzed tygodnia zakończył się kompromisem w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Polska i Węgry zgodziły się na rozporządzenie warunkujące wypłatę środków budżetowych od przestrzegania praworządności przez państwo członkowskie. Sam mechanizm „pieniądze za praworządność” został doprecyzowany w deklaracji politycznej kończącej szczyt Rady Europejskiej.

To kompromis zaproponowany przez niemiecką prezydencję, na który przystały Polska i Węgry. Warszawa i Budapeszt podnosiły wcześniej argument, że w przypadku braku uściślenia mechanizmu, możliwe jest arbitralne stosowanie go do „karania” nieposłusznych rządów.

Deklaracja ws. budżetu. PE staje okoniem

W deklaracji znalazł się także zapis, który sprawia, że stosowanie mechanizmu praworządnościowego rozpocznie się za dwa lata. Stwierdzono bowiem, że zostanie ono odroczone do czasu wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zgodności tego mechanizmu z unijnym prawem.

Jak wynika z ustaleń Katarzyny Szymańskiej-Borginon, właśnie ten zapis ma nie podobać się części eurodeputowanych. Frakcja socjaldemokratów proponuje, by zacząć stosować mechanizm już od 1 stycznia 2021. „Odmowa zatwierdzenia budżetu przez Parlament Europejski oznacza, że rachunki Komisji Europejskiej nie zostają rozliczone i musi ona w końcu wykonać zalecenia PE” – informuje dziennikarka.

Europarlamentarzyści zapowiadają ponadto wniosek do TSUE o rozpoznanie sprawy mechanizmu „pieniądze za praworządność” w trybie przyspieszonym.

Czytaj też:

Spadek zaufania do Policji jest radykalny. „Trend będzie się pogłębiał”