„Może dogadywać się nawet z diabłem”. Wicerzecznik PiS o współpracy z Pawłem Kukizem

– Cieszę się, że nasz kongres cieszy się takim zainteresowaniem – powiedział Radosław Fogiel na antenie Radia Zet. Wicerzecznik PiS pytany, czy wspomniane wydarzenie może się odbyć w formie zdalnej, odpowiedział, że przy około 1000 delegatów, byłoby to przedsięwzięciem „trudnym do udźwignięcia”.

– Nie widzę potrzeby do przewietrzania, bo nasze struktury działają sprawnie – stwierdził Radosław Fogiel i dodał, że „pewnie” nie tylko PiS stoi przed wyzwaniem dostosowania zmian w partii do zmieniającej się rzeczywistości. – Po to, żebyśmy działali jak najefektywniej jako wehikuł polityczny – komentował polityk.

Kukiz i PiS? Radosław Fogiel komentuje

Czy Prawo i Sprawiedliwość prowadzi rozmowy ze środowiskiem Pawła Kukiza? – Jeśli chodzi o ruch Pawła Kukiza – jesteśmy w bieżącym kontakcie parlamentarnym. Sam Paweł Kukiz mówi, jaką ma filozofię istnienia w polityce, że może dogadywać się nawet z diabłem – powiedział Radosław Fogiel, dodając, że Kukiz mówi tak o wszystkich partiach.

– Myślę, że do tej kategorii się nie zaliczamy. Jesteśmy jednak może oczko wyżej jako wszyscy politycy – podsumował na antenie Radia Zet.

– To decyzja Pawła Kukiza, czy będzie widział możliwość i chciał nawiązać współpracę, czy nie – zakończył Radosław Fogiel.

