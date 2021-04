Prokuratura wysłała do Senatu poprawiony wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Senatu

Prokuratura skierowała pod koniec marca do Senatu wniosek o uchylenie immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu. Oskarżyła go o przyjęcie korzyści majątkowych w czasach, kiedy pełnił funkcję dyrektora szczecińskiego szpitala specjalistycznego. W połowie kwietnia władze izby wyższej odesłały dokument ze względu na wady formalne. Uzasadnienie miało zawierać wydarzenia niezwiązane z ewentualnymi zarzutami.

Portal rmf24.pl. informuje, że 30 kwietnia do Senatu wpłynął poprawiony wniosek. Prokuratura skomentowała jednocześnie, że pierwotne odrzucenie dokumentu było „pozbawione podstawy prawnej i uzasadnienia faktycznego”. Według argumentów śledczych wniosek mógł też podpisać zastępca Prokuratora Generalnego, ale tym razem wysłano upoważnienie.

Prokuratura chce postawić Grodzkiemu zarzuty na podstawie zeznań świadków i analizy operacji bankowych. Polityk jako dyrektor szczecińskiego szpitala miał „przyjmować korzyści majątkowe w złotówkach i dolarach, zobowiązując się w zamian do osobistego przeprowadzenia operacji lub ich szybkiego wykonania, a także do zapewnienia pacjentom dobrej opieki lekarskiej”.

Polityk broni się przed oskarżeniami

Grodzki wielokrotnie odpierał zarzuty, dotyczące przyjmowania łapówki mówiąc, że to pomówienia. Wspominał o sygnałach od pacjentów, którzy mieli być szantażowani. Marszałek Senatu podkreślał, że przez 36 lat nie było zastrzeżeń do jego postawy etycznej. Przekonywał, że nie zamierza zrzec się immunitetu. Polityk deklarował także gotowość do wytoczenia procesu o zniesławienie.

