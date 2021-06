PiS planuje wzmożoną promocję Polskiego Ładu. Objazd po Polsce zainauguruje Jarosław Kaczyński

Polska Agencja Prasowa dowiedziała się, że grupa ok. 40 najbardziej rozpoznawalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości dostała misję objazdu po Polsce i promowania Polskiego Ładu. W ciągu kilku tygodni mają oni odwiedzić wszystkie powiaty naszego kraju – ustaliła PAP w strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Początek objazdu planowany jest na 20 czerwca, kiedy to inauguracji całego projektu dokona prezes partii Jarosław Kaczyński.

Główne założenia Polskiego Ładu

Przypomnijmy, że Polski Ład to program wsparcia dla gospodarki po pandemii koronawirusa. Wśród głównych założeń przedstawionych przez Zjednoczoną Prawicę znalazły się m.in. zwiększenie finansowania służby zdrowia do 7 proc. PKB, 500 tys. nowych miejsc pracy i nowe formy zatrudniania, kwota wolna od podatku do 30 tys. zł, nowe formy wsparcia dla rodziców, emerytura bez podatku do 2500 zł, czy też pomoc w pozyskaniu mieszkania bez wkładu własnego i niewielkie domy budowane bez formalności.

Jak wynika z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, politycy PiS będą jeździć po Polsce, by przybliżyć założenia programu i rozreklamować projekt autorstwa Zjednoczonej Prawicy. Kampanię taką prowadzi już premier Mateusz Morawiecki, który przy okazji spotkań z wyborcami reklamuje założenia Polskiego Ładu i zapowiada terminy wprowadzenia ich w życie.

