Koniec zimy. Zapowiedzieli budowę lodowiska za miliony złotych

W Warszawie 27 lutego 2026 r. odbyła się konferencja, w której uczestniczyli m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Zapowiedzieli budowę w warszawskiej dzielnicy Bemowo, pełnowymiarowego lodowiska, które w lecie zamieni się w skatepark. Inwestycja uzyskała dotację w ramach programu budowy lodowisk.

„Potrzebujemy lodowisk całorocznych o wymiarach 60 na 30 metrów, dzięki czemu będziemy mogli rozwijać hokeja, szkolić shorttrackowców, czy łyżwiarzy szybkich. To jest bardzo potrzebne i bardzo się cieszę, że Warszawa taką inwestycję zrealizuje. Inwestycji w lodowiska potrzeba nam w całej Polsce, ale też bardzo potrzeba nam takich lodowisk w Warszawie” – oświadczył minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Dzielnica Bemowo z milionowym wsparciem na inwestycję

Inwestycja zaplanowana na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy Bemowo to wielofunkcyjny projekt, który połączy funkcję całorocznego lodowiska o wymiarach 60 × 30 m z przestrzenią dla fanów skateparku. Przyznane dofinansowanie pozwoli na stworzenie kompletnej infrastruktury od podstaw. Oprócz budowy zadaszonego lotniska i nowoczesnego zaplecza socjalnego, fundusze zostaną przeznaczone na specjalistyczny osprzęt techniczny – od wydajnych agregatów po profesjonalne suszarki i ostrzałki. Obiekt zostanie w pełni wyposażony w sprzęt sportowy do nauki jazdy, a cała przestrzeń wokół ośrodka zyska nową, estetyczną aranżację. Całkowity koszt budowy wyniesie około 20 milionów złotych z czego ponad 8 milionów sfinansuje ministerstwo.

Inwestycja w przyszłość

Minister Rutnicki podsumował, że z dumą realizuje specjalny program budowy lodowisk, dzięki któremu w całym kraju powstanie 94 podobne projekty a kwota ich realizacji przekroczy 211 milionów złotych.

„Jeśli chcemy mieć w przyszłości medalistów zimowych igrzysk olimpijskich, młodzież i dzieciaki, które będą świetnie jeździć na łyżwach, to potrzebujemy odpowiedniego programu infrastrukturalnego” – mówił minister.

Modernizacja stołecznych obiektów sportowych

Nowe inwestycje to nie jedyny cel ministerstwa. Zaplanowane zostały również remonty takich obiektów sportowych jak stadion Hutnika czy Skra. Modernizowane zostaną również baseny na Namysłowskiej. Gruntownie przebudowie zostanie poddany stadion Polonii a na Stegnach powstanie nowy tor łyżwiarski.

Program budowy lodowisk w Polsce

Dzięki dwóm edycjom programu budowy lodowisk, który rozpoczął się w 2024 r., zrealizowano łącznie 94 projekty, które kosztowały ponad 211 milionów złotych.

Pierwsza odsłona programu objęła 48 zadań z budżetem przekraczającym 95 mln zł. Druga edycja zaowocowała jeszcze wyższymi nakładami – kwota ponad 115,9 mln zł zasiliła 46 kolejnych inwestycji, co potwierdza rosnące zapotrzebowanie na nowoczesną infrastrukturę zimową w Polsce.

