To przez nich rząd straci większość. Odchodzą z klubu PiS i zakładają nowe koło. Kim są?

Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski poinformowali na konferencji prasowej o utworzeniu nowego koła „Wybór Polska”. Posłowie opuszczą klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, który będzie teraz liczył 229 posłów. To oznacza utratę większości w Sejmie. Przewodniczącym koła będzie Janowska. Formacja ma być „nadzieją dla tych, którzy poczuli się przez PiS zostawieni”.

Kim są posłowie, którzy opuszczają klub PiS? Zbigniew Girzyński już raz był poza partią

Najgłośniejszym medialnie nazwiskiem jest Girzyński. O pośle PiS ostatnio było głośno w kontekście szczepień przeciwko koronawirusowi. Girzyński, będący wykładowcą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaszczepił się poza kolejnością, za co został zawieszony w prawach członka partii. Polityk w Prawie i Sprawiedliwości jest niemal od początku powstania partii.

Girzyński był też bohaterem afery w 2014 r., kiedy wziął udział w posiedzeniu komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Paryżu. Wyjazd rozliczył jako samochodowy, mimo że dotarł na niego samolotem. Wtedy również został zawieszony w prawach członka partii. Z tego powodu w 2015 r. do Senatu nie startował pod sztandarem PiS. Girzyński wrócił jednak do łask Jarosława Kaczyńskiego.

Arkadiusz Czartoryski i Małgorzata Janowska opuszczają klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości

Arkadiusz Czartoryski w latach 1998-2002 był prezydentem Ostrołęki. W PiS jest od 2001 r. W latach 2004-2005 pełnił funkcję wicemarszałka woj. mazowieckiego. Był również prezesem ligowej siatkarskiej drużyny kobiet Nike Ostrołęka. W latach 2005-2006 był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Czartoryski posłem jest od pięciu kadencji. Był głównym autorem projektu tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

Małgorzata Janowska do Sejmu dostała się w dopiero w 2017 r. z list Pawła Kukiza. W trakcie kadencji zastąpiła Rafała Wójcikowskiego, który zginął w wypadku samochodowym. Janowska wstąpiła jednak do Partii Republikańskiej i klubu Prawa i Sprawiedliwości. W maju 2021 r. zagłosowała przeciwko Krajowemu Planowi Odbudowy, za co „miała zostać ukarana jej rodzina”.

