„Zdziwiony jak Dziambor”. Poseł zaczepił admina Razem i nadział się na kontrę

Wymiana pomiędzy przedstawicielem Konfederacji i pracownikiem partii Razem rozpoczęła się od wywiadu w porannym programie „Siódma 9”. Poseł Zbigniew Girzyński na antenie radia wskazał na zaskakujący sojusz. – Jeżeli PiS będzie chciało wprowadzać reformy socjalistyczne w gospodarce, to zamiast naszego wsparcia będzie musiało szukać swoich prawdziwych sojuszników, którzy chyba dzisiaj są w Partii Razem – mówił.

Dziambor wymienił kuksańce z partią Razem

Słowa Girzyńskiego wywołały zdumioną reakcję partii Razem na Twitterze, wyrażoną GIF-em z Robertem Downey Jr. i napisem „what” (pol. - „co”). „Zobaczcie tu, jaki admin profilu zdziwiony. Na odprawie nic o tym nie było, czy co?” – komentował uszczypliwie poseł Artur Dziambor.

Osoba prowadząca profil Razem nie pozostała mu jednak dłużna. „Zdziwiony jak Dziambor po podpisaniu wniosku do TK o zmuszanie kobiet do rodzenia płodów bez głów” – mogliśmy przeczytać w odpowiedzi. Było to nawiązanie do zaskakującej wypowiedzi tego polityka, krótko po przeforsowaniu popieranych przez niego przepisów ograniczających prawo do aborcji w Polsce. Dziambor powiedział wówczas, że "całkowity zakaz aborcji i zmuszanie kobiet do rodzenia np. dzieci bez mózgu nie może mieć miejsca w cywilizowanym kraju".

Pod komentarzem Partii Razem jeden z internautów dodał jeszcze inną odpowiedź. „Zdziwiony jak Dziambor po zobaczeniu nowego designu Loli” – pisał, odwołując się do awantury o wygląd króliczki z „Kosmicznego meczu 2”. Jeszcze inna osoba przypomniała, że najczęściej zgodnie z PiS-em głosuje nie Razem, ale pewna dobrze znana posłowi Dziamborowi partia na K.

