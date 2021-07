Była ambasador USA w Polsce o „Lex TVN”. Krok w stronę „korupcji i oligarchii”

Była ambasador USA w Polsce odniosła się do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Przepisy mają być wymierzone w TVN. Georgette Mosbacher zauważyła w rozmowie z Wirtualną Polską, że „jeśli ktoś zmusza koncerny medialne spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego do sprzedaży większościowych udziałów w ręce polskich firm, niebezpiecznie zmierza w kierunku korupcji i oligarchii”.

Georgette Mosbacher krytykuje administrację Joe Bidena

Dyplomatka dodała, że „absurdalne jest nakładanie restrykcji na kapitał, który chce inwestować w Polsce”. Mosbacher ostrzegła, że USA może przestać inwestować w naszym kraju. Była ambasador skrytykowała administrację Joe Bidena w kontekście Nord Stream 2. – Tak się nie uprawia polityki międzynarodowej. Przecież Waszyngton nawet nie poinformował Polski z wyprzedzeniem, że zmienia swoją optykę na gazociąg – tak się nie postępuje wobec sojuszników – skomentowała.

Według Mosbacher USA „zbyt często myślą, że wystarczy pstryknięcie palcem, żeby inne państwa grały na ich melodię”. Dyplomatka stwierdziła, że błędem Stanów Zjednoczonych jest stawianie na Niemcy kosztem sojuszy w Europie Środkowo-Wschodniej. – Historia uczy nas, że ignorowanie Wschodu na rzecz Zachodu nigdy nie kończy się niczym dobrym – podkreśliła Mosbacher.

Była ambasador USA w Polsce o wyciekach mailowych polskich polityków

Była ambasador USA zaznaczyła, że Polska ma problemy z praworządnością, ale to nie to samo co rządy autorytarne. Dodała jednak, że być może nasz kraj „jest teraz na granicy tych zjawisk”. Mosbacher oceniła, że za wyciekiem korespondencji mailowej polskich polityków stoi Rosja. W sprawie restytucji mienia pożydowskiego Mosbacher powiedziała, że „Polska przesadza w emocjach i nie skupia się na unormowaniu roszczeń i napięcia polsko-izraelskiego”.

Dyplomatka skomentowała również powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Stwierdziła, że błędem jest określanie PiS-u jako „zła”. Według Mosbacher były premier nie powinien negować ostatnich sześciu lat. Zdaniem byłej ambasador USA w Polsce negatywny przekaz nie wystarczy do przejęcia władzy i trzeba wziąć też pod uwagę pozytywny program.

