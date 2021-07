Joński wini Czarzastego za odejście z SLD. Żukowska reaguje

Dariusz Joński był pytany w „Mówiąc Wprost” o współpracę z SLD. Obecny polityk Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że wywodzi się z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale przez Włodzimierza Czarzastego musiał odejść z tego ugrupowania. Joński „nie chciał wchodzić w szczegóły”, ale przyznał, że dość dobrze poznał Czarzastego w kampaniach. – Uważałem, że z Lewicą pod jego przywództwem nie da się nic zrobić – powiedział poseł KO.

Dariusz Joński wini Włodzimierza Czarzastego za odejście z SLD. Anna-Maria Żukowska komentuje

Do wypowiedzi Jońskiego odniosła się w mediach społecznościowych Anna-Maria Żukowska. Posłanka Lewicy przypomniała Jońskiemu, że to on przyczynił się do słabego wyniku Zjednoczonej Lewicy w wyborach parlamentarnych w 2015 r. Ówczesna koalicja SLD, Twojego Ruchu Janusza Palikota, PPS-u, Unii Pracy i partii Zielonych nie uzyskała wymaganych 8 proc.

Joński był wówczas jednym z szefów sztabów koalicji. Na stanowisku zastąpił właśnie Czarzastego, który zrezygnował z powodu stanu zdrowia. Żukowska napisała, że obecny polityk KO „opowiadał wszystkim, że Włodek symulował zawał serca”. „Po tym, z jakim wynikiem Twój sztab skończył te wybory wiedziałeś, że nie masz tu czego szukać, Darku” – podsumowała posłanka Lewicy.

Joński o współpracy Lewicy z PiS-em i Jarosławem Kaczyńskim

Joński w „Mówiąc Wprost” nie dziwił się współpracy Lewicy z PiS-em. Polityk Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że spory wewnątrz dawnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej mogą doprowadzić do sytuacji, w której Czarzasty „wyprowadzi Lewicę z Sejmu”. Joński nie byłby zaskoczony koalicją Jarosława Kaczyńskiego i Czarzastego. – Mogę sobie to wyobrazić po tym, co mówi on, czy rzeczniczka. Taki mem krąży z „piątką Kaczyńskiego”, a na nim jest Czarzasty i Żukowska – wymieniał.

