Jaśkowiak tłumaczy się z wypowiedzi o Tusku. Nawiązał do Tysona

Mimo że od oficjalnego objęcia przez Donalda Tuska funkcji pełniącego obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej minął tydzień, wciąż temat ten jest szeroko komentowany. Powrót byłego premiera do krajowej polityki był również jednym z wątków w porannej rozmowie na antenie TVN24.

– Pan się cieszy, pan patrzy z zainteresowaniem, ale pan jest tym człowiekiem, który jeszcze cztery czy pięć tygodni temu mówił: „Ponowne wejście Donalda Tuska do gry jest wymarzonym scenariuszem dla Jarosława Kaczyńskiego” – przypomniał Konrad Piasecki prezydentowi Poznania. – Trzeba spojrzeć na pewne ograniczenia, które my mamy jako samorządowcy, ale mamy również… – rozpoczął odpowiedź Jacek Jaśkowiak. – Chce nam pan powiedzieć, że nie widział pan wszystkiego? – dopytywał dziennikarz.

Jaśkowiak tłumaczy się z wypowiedzi o Tusku

– Widziałem wszystko – próbował przejąć głos polityk. – Mówił pan, że Donald Tusk rozbudza te emocje, które są Platformie najmniej potrzebne, że Donald Tusk to jest człowiek, który będzie polaryzował scenę polityczną, ale Jarosławowi Kaczyńskiemu ułatwi walkę z Platformą i całą opozycją – kontynuował dziennikarz. – Donald Tusk na ścianie wschodniej, w małych miasteczkach, na wsi nie ma największego poparcia. W związku z tym w sytuacji, w której mamy polityka, który budzi takie emocje jak Jarosław Kaczyński w wielkich miastach, jak Donald Tusk w mniejszych, miałem taki, a nie inny punkt widzenia – powiedział Jaśkowiak.

Jaśkowiak o Tusku: To jest polityk wagi ciężkiej

Konrad Piasecki podczas programu przypomniał jeszcze inną wypowiedź Jacka Jaśkowiaka, kiedy to powiedział, że „Donald Tusk powoduje takie emocje w polskiej polityce jak Mike Tyson w boksie”. – Tak, natomiast w boksie też były piękne powroty – stwierdził Jacek Jaśkowiak.

– Donald Tusk jest niewątpliwie wybitnym politykiem i on ma jeszcze jeden walor. Mianowicie taki, że jego głos ma zupełnie inną wagę na świecie. To, co on powie w sprawach ważnych, np. dotyczących mediów, jednak ma zupełnie inny wydźwięk w USA czy Europie Zachodniej. To jest polityk wagi ciężkiej, tak jak Mike Tyson w boksie – powiedział prezydent Poznania.

