Mateusz Morawiecki spotkał się z Ursulą von der Leyen. O czym rozmawiali?

TVN24 informuje, że we wtorek wieczorem doszło do spotkania przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego. Spotkanie miało trwać ok. dwóch godzin między 20:00 a 22:00. 30 minut po zakończeniu spotkania szefowa KE napisała na Twitterze, że odbyła „dobre spotkanie z Mateuszem Morawieckim”. Poinformowała również, na jakie tematy rozmawiali. W oficjalnym komunikacie przekazano, że rozmowa dotyczyła polityki klimatycznej Unii, Funduszu Odbudowy, a także praworządności. Więcej szczegółów nie podano.

TVN24: Rozmowa o praworządności w cztery oczy

Jak wcześniej zapowiadał premier Morawiecki, podczas wizyty w Brukseli, miał się skupić na kwestii Górnego Śląska i sprawie transformacji przemysłu opartego na węglu. Wkrótce Komisja Europejska ma bowiem przedstawić pakiet propozycji legislacyjnych, które mają wyjść naprzeciw osiągnięciu neutralności klimatycznej przez kraje Unii Europejskiej.

W tematach rozmowy pojawił się również wspomniany wyżej Fundusz Odbudowy i związany z nim Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Chodzi o środki, które w ramach Unii dostaną wszystkie kraje członkowskie, by lepiej poradzić sobie z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.

TVN24 informuje, że rozmowa na temat praworządności nie odbyła się w szerszym gronie, a była przedmiotem dyskusji w cztery oczy między szefową KE a premierem.

