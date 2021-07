Karczewski zdradza szczegóły odbudowy Pałacu Saskiego. Co z Grobem Nieznanego Żołnierza?

Senator Stanisław Karczewski na antenie Polskiego Radia przekonywał do pomysłu odbudowy Pałacu Saskiego. W Sejmie jest już prezydencki projekt ustawy w tej sprawie.

– T o miejsce wyjątkowe dla Warszawiaków i Polaków, dla naszej dumy narodowej, dla naszej historii miejsce niezwykle ważne. Pierzeja zachodnia pl. Piłsudskiego, to miejsce, gdzie odbywały się najważniejsze uroczystości okresu międzywojennego, tam budowała się Polska niepodległa, polska państwowość – mówił były marszałek Senatu. – To duma Warszawy, ale i duma Polaków. Jestem pewien, ze w miarę realizacji tej inwestycji przekonamy też tych, którzy są nieprzekonani – dodał.

Senat, muzeum, miejsce dla organizacji pozarządowych

Karczewski zdradził też, jakie instytucje mają się znaleźć w odbudowany Pałacu Saskim, Pałacu Brühla i kamienicach wzdłuż ul. Królewskiej.

– Ma się tam znaleźć Senat, ma się tam znaleźć urząd wojewody mazowieckiego, ale przede wszystkim będzie to przestrzeń otwarta, atrakcyjna i bardzo ciekawa. Chcemy tam zorganizować Muzeum historii Polski w pigułce. Żeby delegacje mogły zobaczyć w krótkim czasie, jak wyglądała Polska historia, jak budowała się polska państwowość – tłumaczył.

Karczewski wymienił, że odbudowanych budynkach ma znaleźć się miejsce dla organizacji pozarządowych, dla organizacji polonijnych. Oprócz tego mają być miejsca dedykowane Chopinowi i Marii Skłodowskiej-Curie.

– Chcemy, żeby to był magnes dla turystów z Polski i zagranicy. To będzie wizytówka Warszawy i Polski – przekonywał polityk PiS.

Odbudowa Pałacu Saskiego. Termin i koszty inwestycji

Były marszałek Senatu uspokajał niepokoje związane z wysokimi kosztami odbudowy Pałacu Saskiego, zdradzając także planowana datę zakończenia odbudowy.

– Proces budowy będzie rozciągnięty na wiele lat. Naszym ambitnym zamierzeniem jest zakończenie inwestycji na 110 rocznicę, do 2028 roku – zapowiedział polityk PiS. – Koszty nie są niskie, bo to musi być najwyższa jakość. Ale są rozłożone w czasie. Jestem przekonany, że Polaków na to stać – dodał.

Co z Grobem Nieznanego Żołnierza?

Karczewski wyjaśnił też, jak po odbudowie będzie wyglądał Grób Nieznanego Żołnierza, który przed wojną był częścią kolumnady Pałacu Saskiego.

– Trzeba podkreślać, że Grób Nieznanego Żołnierza, narodowe sacrum zostanie nienaruszone. Kolumnada będzie odbudowana w pewnej odległości od Grobu Nieznanego Żołnierza – tłumaczył. – Grób Nieznanego Żołnierza będzie nienaruszony i przez całą inwestycję i później. A dostęp do tego miejsca będzie zachowany podczas całej inwestycji, więc będzie można tam organizować uroczystości państwowe – dodał.

Galeria:

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie w czasach II RPCzytaj też:

Karczewski cytuje „kolegę z PO”: Miały być świeże ośmiorniczki, a były odgrzewane kotlety