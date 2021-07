I Prezes SN rozważa dymisję w wypadku braku reformy sądownictwa: Nie boję się tej decyzji

Prof. Małgorzata Manowska udzieliła wywiadu „Rzeczpospolitej”, w którym komentowała kwestię ostatniego orzeczenia TSUE. W rozmowie I Prezes Sądu Najwyższego, że teraz to rząd, a nie Sąd Najwyższy powinien podjąć konkretne działania.

– Rząd musi ustalić, co zamierza, wtedy i ja podejmę działania. Wystąpię z apelem do marszałek Sejmu i premiera, aby je zainicjowali. Nie chodzi mi jednak o to, by wycofywać się z reformy, ale o to, by system odpowiedzialności dyscyplinarnej zaczął wreszcie działać i by Polska zeszła z linii strzału – tłumaczy I Prezes.

Manowska: Zawsze rozważam dymisję

W swoim orzeczniu Europejski Trybunał wskazuje nie tylko na nieprawidłowości związane z Izbą Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, ale zarzuca nieprawidłowy wybór KRS.

– Nie zgadzam się z tezą, że KRS jest zła i wszyscy sędziowie w niej są źli. Wszyscy powinni wziąć zimny prysznic, ogarnąć się i rozmawiać. Czarno widzę naszą przyszłość, jeśli na zakrętach historii będziemy się zachowywali jak nasi niektórzy przodkowie. Nie będę na to patrzeć jako pierwsza prezes – mówiła Manowska. – Jeżeli ktoś ma być kwiatkiem do kożucha, to lepiej, żeby kwiatka nie było – dodała.

Prowadzący rozmowę dziennikarz dopytał I Prezes, czy rozważa dymisję ze swojego stanowiska.

– Zawsze rozważam. Gdyby zdarzyła się sytuacja uniemożliwiająca wypracowanie rozwiązania dobrego dla Polski i dla sędziów i wyjście z twarzą z obecnego kryzysu, to jestem gotowa odejść, niezależnie od tego, kogo to ucieszy – stwierdziła Manowska.

Przyznała, że „brak reformy, która rozwiązałaby obecny kryzys, może być jedną z okoliczności jej odejścia. – Nie boję się decyzji o odejściu ze służby – podkreśliła I Prezes SN.

Czytaj też:

I prezes SN zmieni zdanie? Manowska: Rozważam zamknięcie Izby Dyscyplinarnej