Wpadka Krzysztofa Ziemca w TVP Info. Zapomniał, kim jest jego gość. „Bardzo przepraszam”

– Witam dzisiejszych gości, a są nimi: Olga Semeniuk, wiceminister, yyy..., wiceminister..., przepraszam bardzo, zapomniałem... – zaczął rozmowę w programie „Mineła 8” na antenie TVP Info prowadzący Krzysztof Ziemiec.

– Wiceminister rozwoju, pracy i technologii – szybko poprawiła dziennikarza zaproszona przez niego polityk.

– Tak, skomplikowane, ale bardzo ważne ministerstwo – ocenił Ziemiec i przedstawił kolejnych gości.

Nord Stream 2. Starcie Semeniuk i Paszyka

W samym programie dyskusja toczyła się m.in. wokół porozumienia Niemiec i USA ws. gazociągu Nord Stream 2. Poseł PSL Krzysztof Paszyk zarzucał politykom PiS, że nie udało im się zatrzymać budowy gazociągu.

– Cofnę się kilka lat wstecz. Jest rok 2015, PiS rozpoczyna kampanię wyborczą. I wtedy najbardziej prominentni politycy PiS na czele z prezesem Kaczyńskim obiecywali, że jak dojdą do władzy, to wstaniemy z kolan i zatrzymamy budowę Nord Stream 2. I jak to wyszło? Dzisiaj widać, ze nie wyszło – wskazywał. – Mleko się rozlało. Ale zabrakło mi skuteczności. Postawiliśmy w polityce na Donalda Trumpa, a jak widzimy, rzeczywistość bywa różna – mówił poseł PSL.

Polityk podkreślał, że zła jest ogólna atmosfera. – Wpadki w polityce zagranicznej związane z ustawą o IPN. Niepotrzebnie narażaliśmy się wpływowym kręgom żydowskim w USA – stwierdził.

Wtedy wiceminister Semeniuk się roześmiała. – Pani minister może się śmiać, zupełnie nie wiem z czego, bo mi do śmiechu nie jest – mówił Paszyk.

Po chwili prowadzący dopytał, z czego śmiała się wiceminister.

– Uśmiechałam się w kontekście prowadzenia międzynarodowej polityki posłuszeństwa. Na szczęście te czasy mamy już za sobą, bo to państwa formacja taką politykę… – mówiła Semeniuk. – Czyli polityka machania szabelką dominuje – wtrącił poseł PSL, natychmiast uciszony przez innego gościa, wiceministra MSZ Pawła Jabłońskiego.

– Taki rodzaj polityki mamy za sobą. On się w różnych sprawach kończył tragicznie dla Polski – kontynuowała Semeniuk. I odniosła się do zarzutów dot. kampanii z 2015 roku. – Dzisiaj możemy powiedzieć, że Polska ma zupełnie poziom i jakość „oduzależniania” się od gazu rosyjskiego, bo podjęliśmy działania, które mają temu służyć – wskazała. – Suwerenność energetyczna dzisiaj nabiera głębokiego znaczenia – podkreśliła wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

