Wniosek Ziobry ws. Banasia. Hołownia o „ewidentnej zemście Kaczyńskiego i nieczystych intencjach”

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na lotnisku w Krakowie Balicach syna Mariana Banasia, który wracał z urlopu z żoną. Chwilę później poinformowano, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro wystąpił z wniosek do marszałek Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej szefa Najwyższej Izby Kontroli.

Szymon Hołownia, komentując te wydarzenia w Polsat News powiedział, że „rewolucja pożera własne dzieci”. Lider Polski 2050 przyznał, że ma ambiwalentny stosunek do Mariana Banasia, jednak po tym, jak szef NIK zdecydował się przejść „na jasną stronę mocy”, zaczęły wypływać bardzo ważne rzeczy. Hołownia podkreślił, że ciekawość tych informacji wynika z faktu, że kontrolerzy nie byli blokowani i mogli działać oraz mówić prawdę.

Marian Banaś i wystąpienie w Sejmie. Szymon Hołownia o zemście Jarosława Kaczyńskiego

Nawiązując do doniesień Banasia w Sejmie o długu publicznym, szef Polski 2050 przekonywał, że „stan finansów zaczyna przechodzić z żółtego na czerwone pole, co nie pasuje Jarosławowi Kaczyńskiemu”. Według Hołowni to zemsta na szefie NIK. Lider Polski 2050 wspomniał o „mafijnym myśleniu Zjednoczonej Prawicy, zastraszaniu dzieci i dotykaniu rodzin polityków”.

– Robienie teatrów na lotnisku ws. człowieka, który wiadomo, gdzie mieszka i stawia się na wezwania oraz odpowiada na pytania, zrobienie cyrku w świetle fleszy, żeby upokorzyć i pokazać, kto tu rządzi, to są metody paramafijne – mówił Hołownia. Według polityka prezes PiS zaczyna tracić instynkt samozachowawczy, bo „wali na oślep”.

Zbigniew Ziobro chce pociągnięcia szefa NIK do odpowiedzialności. Szef Polski 2050 komentuje

W kwestii uchylenia immunitetu Banasiowi szef Polski 2050 będzie rekomendował swoim posłom, aby głosowali przeciw. Hołownia wyjaśniał, że powodem jest polityczny kontekst sprawy. – To ewidentna zemsta Kaczyńskiego na człowieku, który nie jest moim ideałem i świętą dziewicą, którą czcze za jej ugruntowane cnoty, ale to jasno pokazuje, że intencje nie są czyste – zakończył.

