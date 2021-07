Rzeczniczka Porozumienia odwołana z komisji na wniosek Suskiego. Sroka: ZP ma się niczym caryca Katarzyna

W ostatni piątek Sejm przegłosował zmiany w składach komisji, także w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z tej właśnie komisji odwołano posłankę Magdalenę Srokę z Porozumienia, a powołano dwóch nowych posłów: Zbigniewa Ajchlera i Łukasza Mejzę (obydwaj są niezrzeszeni).

Sroka odwołana z komisji, odpowiada Suskiemu

W sobotę rzeczniczka Porozumienia Jarosława Gowina zabrała głos w tej sprawie. Na Twitterze napisała:

Za moja współpracę z Izbą Rolniczą i Rolnikami poseł Marek Suski, zajmujący się składami komisji, zdecydował, że należy mnie odwołać z sejmowej komisji rolnictwa. Zjednoczona Prawica ma się niczym caryca Katarzyna. Panie Suski może z klubu PiS tez mnie wyrzucimy;)?

Wzmianka o carycy Katarzynie to nieprzypadkowy przytyk. Gdy Marek Suski zasiadał w komisji śledczej ds. Amber Gold, stał się na jakiś czas gwiazdą mediów za sprawą wymiany zdań z byłym prezesem SO w Gdańsku Ryszardem Milewskim. Suski dopytywał, czy Milewski zna osobę o „pseudonimie Caryca”. Sędzia odparł, że jedyna caryca, którą zna, to Katarzyna. Suski najpewniej nie pojął, że Milewski się z niego naigrawa, ponieważ poprosił o nazwisko. – Katarzyna Wielka – odparł Milewski, a rozbawienia sytuacją nie potrafiła ukryć przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann.

Suski odpowiada na zarzuty ws. komisji

Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości także skomentował zaistniałą sytuację. W rozmowie z Polską Agencją Prasową przekazał, że wcześniej zwracał się do Sroki w tej sprawie, ponieważ w jego ocenie w tej komisji była „zbyt liczna reprezentacja PiS”. – Dobór komisji, niestety, czasem jest z przydziału, bo składy nie są z gumy. Mam nadzieję, że pani poseł się na mnie nie gniewa – powiedział w rozmowie z PAP.