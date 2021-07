„Rosyjska flaga” na banerze punktu szczepień. „Czy TVP Info już kręci reportaż o ruskich onucach?”

Wpadka pojawiła się na banerze oznaczającym punkt szczepień w Opolu. Na banerze oprócz napisu „Punkt szczepień przeciwko COVID-19”, logo Narodowego Programu Szczepień z prawidłową polską flagą i logo Ministerstwa Zdrowia znalazło się logo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

I to w tym ostatnim znalazł się błąd. Barwy biała i czerwona we fladze Polski zostały rozsunięte na banerze, a pomiędzy nimi znalazł się pas niebieskiego tła. W ten sposób całość przypomina nie polską, a rosyjską flagę.

Błędne logo pojawia się na zdjęciu zamieszczonym na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego już w kwietniu tego roku.

„PiS już oficjalnie zmienia barwy państwowe na rosyjskie?”

Na błąd zwrócili uwagę internauci.

„ Hmm... a co to za flaga? ” – pyta ekonomista Rafał Mundry na Twitterze dodając zbliżenie na baner.

„ PiS już oficjalnie zmienia barwy państwowe na rosyjskie? ” – pyta z kolei Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Do baneru nawiązał też oficjalny profil Konfederacji, oznaczając premiera Mateusza Morawieckiego. „Hej @MorawieckiM, czy TVP Info już kręci reportaż o ruskich onucach?” – pyta Konfederacja. To nawiązanie do epitetu, jakim środowisko związane z PiS i media sprzyjające partii rządzącej miały stosować wobec polityków Konfederacji przed wyborami w 2019 i 2020 roku.

twitter

