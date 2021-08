Jarosław Gowin zdymisjonowany. Sławomir Neumann cytuje wpis Andrzeja Dudy sprzed lat

We wtorek 10 sierpnia po godzinie 18, rzecznik rządu Piotr Müller ogłosił dymisję Jarosława Gowina ze stanowiska wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii. Dymisja Gowina natychmiast doczekała się wielu komentarzy polityków na Twitterze.

„ Jak mawia klasyk: Jak się Gowin nie odwinie, to już chyba po Gowinie ” – napisał poseł Sławomir Neumann z KO, cytując bezpośrednio wpis Andrzeja Dudy z 2013 roku. „ PS. Pytanie tylko, czy ma się jeszcze kim odwijać? ” – pyta polityk PiS.

„ No i Jarosław Gowin poza rządem, ale czy to oznacza, że posłowie Porozumienia poza większością rządową. Poważny test lojalności ” – pyta Artur Dziambor z Konfederacji.

„ Każda telenowela ma swój koniec – Jarosław Gowin poza rządem. Niestety, znając umiejętności korupcji politycznej PiS oraz giętkość kręgosłupów wielu posłanek i posłów z Porozumienia, to wcale nie oznacza, że są poza Zjednoczoną Prawicą ” – uważa posłanka KO Małgorzata Tracz.

„ No i po Gowinie. Rząd mniejszościowy? ” – pyta posłanka KO Katarzyna Lubnauer.

Natomiast wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek poinformował o odejściu z Klubu Radnych PiS. „ Do samorządu wchodziłem jako przedstawiciel Porozumienia Jarosława Gowina, w związku z bieżącymi wydarzeniami nie wyobrażam sobie dalszej współpracy w ramach Klubu PiS ”– napisał Strzeżek, który był radnym na warszawskich Bielanach.

„Jarosław Gowin wyszedł z rządu. Właśnie się dowiedział”

Do dymisji Gowina odnieśli się także dziennikarze i komentatorzy.

„Pan premier Jarosław Gowin miał 282736 doskonałych okazji, by odejść z rządu. Skończyło się jednak na tym, że został wyrzucony” – napisał Patryk Słowik z Wirtualnej Polski.

„Teraz pytanie ilu posłów Porozumienia pozostanie lojalnych wobec Jarosława Gowina, a ilu uda się różnymi korzyściami finansowymi i politycznymi skusić PiSowi?” – pyta Marek Tatała z fundacji FOR.

„Jarosław Gowin wyszedł z rządu. Właśnie się dowiedział” – z przekąsem pisze Tomasz Skory z RMF FM

Dymisję Gowina ogłosił Piotr Müller

– Ze względu na brak rzeczywistego dialogu oraz rzetelnych działań co do pozostałych projektów, w szczególności co do ustawy podatkowej, która obniża podatki kilkunastu milionom obywateli. Również widząc, że działania wicepremiera Jarosława Gowina nie spełniają kryteriów konstruktywnej współpracy w rządzie oraz mając na uwadze wątpliwości co do rzeczywistego poparcia posłów Porozumienia dla działań wicepremiera Jarosława Gowina – wyliczał Piotr Müller.

Mateusz Morawiecki zwrócił się dzisiaj do prezydenta o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii – poinformował rzecznik rządu.

– Jednocześnie chciałbym na sam koniec podkreślić kilka rzeczy. Po pierwsze: my jesteśmy nadal otwarci na to, aby wspólnie realizować program Zjednoczonej Prawicy ze wszystkimi posłami partii Porozumienie, którzy rzeczywiście chcą realizować postulaty, które wspólnie podpisaliśmy w maju tego roku. W maju tego roku wspólnie liderzy Zjednoczonej Prawicy, wszystkich partii politycznych, podpisali założenia programowe Polskiego Ładu, programu, który jest niezwykle ważny jeśli chodzi o wyjście z kryzysu gospodarczego związanego z epidemią – kontynuował rzecznik rządu.

Czytaj też:

Gowin: PiS podjęło decyzję o faktycznym zakończeniu projektu Zjednoczonej Prawicy