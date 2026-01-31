„Bestia ze Wschodu” sprowadzi do Polski ekstremalny mróz. Meteorolodzy odkrywają karty

Centrum układu wysokiego ciśnienia ulokowało się nad Skandynawią i Finlandią, a następnie – zgodnie z ruchem wskazówek zegara – powietrze z dalekiej północy i północnego wschodu będzie zaciągane i kierowane wprost nad Polskę. W ten sposób utworzy się pogodowa „autostrada” dla siarczystych mrozów w kraju.

Nowa prognoza dla Polski. Taki będzie przełom stycznia i lutego

Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w sobotę 31 stycznia temperatura minimalna wyniesie od -25°C na Suwalszczyźnie i -20°C miejscami na Kaszubach, północnym wschodzie oraz wschodzie, od -19°C do -14°C na przeważającym obszarze kraju, do -10°C na południowym wschodzie i -8°C w kotlinach sudeckich oraz na Helu.

Ekstremalnie zimno nie odpuści także na początku lutego. W pierwszym dniu nowego miesiąca temperatura minimalna wyniesie od -27°C, -25°C na północnym wschodzie, od -23°C do -20°C na Pomorzu Gdańskim, Mazowszu, Kujawach, Ziemi Łódzkiej i Świętokrzyskiej oraz Lubelszczyźnie, od -18°C do -14°C na zachodzie i południowym wschodzie kraju, do -11°C, -9°C na krańcach południowo-zachodnich oraz na Helu.

Siarczyste mrozy będą utrzymywały się w Polsce także w kolejnych dniach:

poniedziałek 2 lutego: temperatura minimalna od -25°C na wschodzie i miejscami w centrum, od -22°C do -17°C na przeważającym obszarze kraju do -14°C, -12°C na zachodzie i południowym zachodzie; jedynie na Helu około -6°C;

wtorek 3 lutego: temperatura minimalna od -23°C, -20°C na północnym wschodzie, od -18°C do -14°C w centrum, na południowym wschodzie oraz Pomorzu Wschodnim, od -9°C do -6°C na zachodzie, południu oraz na Helu do -3°C na południowym zachodzie.

Kiedy nadejdzie pogodowy przełom? Jest data

Warunki delikatnie zaczną zmieniać się w środę 4 lutego, kiedy temperatura minimalna wyniesie od -16°C, -14°C na północnym wschodzie i Kaszubach, od -12°C do -6°C na przeważającym obszarze kraju oraz nad morzem, do -4°C na zachodzie i południowym wschodzie oraz -2°C miejscami na krańcach południowo-zachodnich.

Z kolei 5 lutego najzimniej będzie na północnym wschodzie (od -14°C, -12°C). Na przeważającym obszarze kraju temperatura będzie na poziomie od -8°C do -4°C, a na południu należy się spodziewać ok. -1°C.

