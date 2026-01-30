Długoterminowa prognoza dla Polski. Meteorolodzy odkrywają karty

Z najnowszych prognoz wynika, że czeka nas mocny zimowy akcent, a temperatury w najbliższych dniach mogą spaść nawet do -25 stopni Celsjusza. Nie trzeba będzie jednak czekać długo na kolejny pogodowy zwrot, a już w pierwszym tygodniu lutego – jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – może być nawet 10-12 stopni Celsjusza. To nie oznacza jednak, że zima odejdzie w zapomnienie.

Długoterminowa prognoza dla Polski. Meteorolodzy odsłaniają karty

Wybiegając dalej w przyszłość, luty ma być miesiącem chłodniejszym niż norma z lat 1991-2020. Z amerykańskich prognoz, które opierają się na modelu CFS, wynika, że najzimniej ma być w północnej części Polski. Tutaj ujemna anomalia może wynieść nawet 2-3 stopnie Celsjusza, a to z kolei oznacza, że temperatury będą spadały nawet poniżej -20 stopni Celsjusza.

Sytuacja zmieni się w marcu, który z kolei w prognozach jawi się jako miesiąc z dodatnim odchyleniem temperatury, które wynosi ok. 2-3 stopni Celsjusza. W kwietniu sytuacja będzie podobna – tyle tylko, że dodatnia anomalia nie powinna przekroczyć 1 stopnia Celsjusza.

W obu tych miesiącach należy spodziewać się tego, że warunki pogodowe będą się często zmieniały, a po kilku cieplejszych dniach może pojawić się krótkotrwały spadek temperatury, z przymrozkami włącznie. Z długoterminowej prognozy pogody wynika też, że maj ma być miesiącem, w czasie którego wartości na termometrach będą kształtowały się w granicach normy.

Prognoza pogody aż do maja. Jest jedno poważne „ale”

Warto też pamiętać, że długoterminowe prognozy są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Z tego powodu nie należy brać ich za pewnik, a jedynie wskazówkę.

